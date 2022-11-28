Iğdır Üniversitesinde göçük

Iğdır Üniversitesi içinde bulunan inşaat alanında kalıp döküldükten sonra inşaat çöktü.

Edinilen ilk bilgiye göre, inşaat altında iki kişi kaldı; iki kişiden biri göçükten çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer kişinin ise hala inşaatın altından çıkartılmaya çalışıldığı belirtildi.

Üniversite yönetimi basın mensuplarının bölgeye alınmasına izin vermezken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.