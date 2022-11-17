Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Iğdır ve Kars’ta örgüt halinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreyle örgütlü olarak işlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçunu işleyen 5 şüpheliyi takibe aldı. Iğdır merkez, Tuzluca İlçesi ve Kars ili olmak üzere toplam 2 ilde 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 120 gr metamfetamin, 10 gram toz esrar, 10 gram Reçine esrar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.