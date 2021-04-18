İftarda yemek kavgası kanlı bitti, 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mevlüde P.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Mevlüde P.’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi. Hayatını kaybeden kadının kardeşi, “Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün” diyerek isyan etti.