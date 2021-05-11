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İftarda taşındığı evi sahur vakti alevlere teslim oldu

Bursa’da bir hafta önce işini kaybeden Alaaddin Y.’nin iftar saatinde taşındığı evi sahur vaktinde küle döndü. Talihsiz adam yanan evini izlemekle yetindi.

Asayiş 11.05.2021, 09:43
İftarda taşındığı evi sahur vakti alevlere teslim oldu

Bursa’da bir hafta önce işini kaybeden Alaaddin Y.’nin iftar saatinde taşındığı evi sahur vaktinde küle döndü. Talihsiz adam yanan evini izlemekle yetindi.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi 3. Pamuk sokakta yaşandı. Uzun yıllar kapıcılık işiyle uğraşan 2 çocuk babası Aladdin Y., çalıştığı iş yerinden bir hafta önce çıkarılınca işsiz kaldı. Çaresiz adam memlekete gitme planları yaparken akrabalarının ikna çabasıyla Bursa’da kalmaya karar verdi. Yeni bir hayat kurmayı hedefleyen şahsın yakasını bir türlü bırakmayan talihsizliklere bir yenisi eklendi.

Akrabalarının yardımıyla iftardan sonra taşındığı yeni evinin sahur vaktinde alevlere teslim olduğunu öğrenen 36 yaşındaki Alaaddin Y.’nin yaşadıkları görenleri üzüntüye boğdu. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında can kaybının yaşanmaması ise en büyük teselli oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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