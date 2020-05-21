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İftar saatinde telefon dükkanına giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE İFTAR SAATLERİNDE BİR TELEFON DÜKKANINA GİREN HIRSIZLAR 8 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEMELERİ ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. HIRSIZLIK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

İftar saatinde telefon dükkanına giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE İFTAR SAATLERİNDE BİR TELEFON DÜKKANINA GİREN HIRSIZLAR 8 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEMELERİ ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. HIRSIZLIK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:24
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İftar saatinde telefon dükkanına giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iftar saatlerinde bir telefon dükkanına giren hırsızlar 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dumlupınar Mahallesi Medeniyet Caddesinde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. İftar saatlerini bekleyen hırsızlar Mehmet Çiçek’e ait iş yerinin kapısını tornavidayla açarak dükkana girdi. Hırsızlar, iş yerinde bulunan 8 bin liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Kamera görüntülerinde 2 kişinin telefoncu dükkanına 2 defa geldikleri birinci denemede başarısız olunca ikinci denemede ellerindeki demir çubuk aletle kapıyı zorla açarak içeri girdikleri görüldü. İçeriye giren hırsızlardan biri direk kasanın olduğu bölüme diğeri de telefonların olduğu bölüme yönelerek telefonları alıyor. İçeride telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı alan hırsızlar dışarı çıkarak kayıplara karıştı.

Mağduriyetinin giderilmesini ve hırsızların yakalanmasını isteyen esnaf Mehmet Çiçek, “İftar saatinde iftarımı açmak için dükkanı kilitleyip eve gittim. Eve giderken burada kalıp eve gitmeyen esnaf komşularıma tembihleyip eve gittim. Hırsızlar beni bir hafta takip etmiş olacak ki tesadüfen esnaf komşularımız normal şartlarda o saatlerde dışarıda oturuyorlardı. Ama o gün bir esnaf arkadaşımızın dükkanının içinde hepsi bir araya gelerek iftar açmışlar. Bunu fırsata çeviren hırsızlar iş yerime girdiler. İş yerime giren hırsızlar bana ait iki adet sıfır telefon ile müşterilerime ait tamir için bıraktıkları 6 adet telefon ve çekmecede bulunan bir miktar parayı çaldılar. Yaklaşık 8 bin lira zararım var. Param olmadığı için telefonları çalınan müşterilerimin zararını da ödeyemiyorum telefon alıp satış da yapamıyorum. Zararımın giderilmesini istiyorum. Emniyetten gelen arkadaşlar parmak izi aldılar, konu hakkında araştırma yapıyorlar. Hırsızların bir an evvel bulunmalarını istiyorum” dedi.

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