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İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun’da evin bahçesinde iftar için yakılan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökülünce yaşanan parlama sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Asayiş 05.05.2021, 20:03
İftar için yakılan mangala benzin döktüler: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun’da evin bahçesinde iftar için yakılan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökülünce yaşanan parlama sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. kayınpederinin evinin bahçesinde iftarda yemek için ızgara yapmak üzere mangal yaktı. Ömer Ç., yanan mangala daha iyi tutuşsun diye benzin dökünce ortalık biranda alev içinde kaldı. Benzinin parlaması sonucu Mustafa Ç.’nin eşi Şaduman Ç.(29) ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Ç., çeşitli yerinden yanarak yaralandı. Yaralı anne oğul 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alevler içinde kalarak yaralanan oğlunun hastaneden başından ayrılmayan Ömer Ç. büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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