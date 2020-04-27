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İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Fatih Aksaray’da kırmızı ışıkta duramayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.

İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Fatih Aksaray’da kırmızı ışıkta duramayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:31
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İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu

Kaza, saat 07.40’ta Aksaray Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 34 RY 481 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayarak Laleli istikametinden gelen E.B. idaresindeki 34 BL 8038 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yeraltı çarşısı girişinde askıda kaldı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi ederken, askıda kalan otomobil çekici ile çıkarıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan çevrede bulunan kalabalık kazayı adeta film gibi izledi.

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