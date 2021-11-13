İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti

‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyasındaki uygulama sırasında İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar’ın yanına gelen genç, İETT otobüslerini şikayet ederek yardım istedi.

Arnavutköy’de dün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesiyle ilgili tanıtım programı düzenlendi. Programa, Dr. Nail Anlar da katıldı. Program dönüşü gazetecilere açıklama yapan kaymakamın yanına gelen bir genç İETT ile ilgili problemleri olduğunu anlatarak kaymakamdan yardım istedi. Kaymakam Vekili Anlar, gence teşekkür ederek, bizzat ilgileneceğini söyledi.

“Ben işyerimden çıkıp evime gelmek istediğim de çok mağdur oluyorum”

Kaymakamla konuştuktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Yılmazer, “Belediyenin kayıtlarına baksanız benim en az 200 veya 300 tane şikayetim ve talebim var. Ama umurlarında bile olmadı. Ben işyerimden çıkıp evime gelmek istediğim de çok mağdur oluyorum. Arnavutköy’e gelmek imkansız oluyor. Arıyorum araçlarımız yetersiz diyorlar. Bakımlar yapılmadığı sürece elimizde olan araçlarda gidecek gereken önemi göstermelerini istiyorum. Elimizdeki araçlar hurda olmadan özenle tamiratı yapılırsa bizde mağdur olmayız. Kış geldi üşüyoruz, yağmur altında kalıyoruz. Gece yarısı evime nasıl gideyim. Arıyorum olumsuz şekilde yüzümüze telefon kapanıyor. Kaymakam bey sorunla birebir ilgileneceğini söyledi kendisi bana yardımcı olacağını söyledi inşallah bu çığlımız karşılıksız kalmaz” dedi.