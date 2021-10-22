İdlib’teki pazar yerine saldırı anı ortaya çıktı

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına 2 gün önce Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esad rejimi, 2 gün önce İdlib kentine bağlı Eriha kasabasına topçu saldırısı gerçekleştirmişti. Sivillerin hedef alındığı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş. Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Esad rejiminin attığı top mermisinin ve okul öğrencilerinin saklandığı mağazaya düştüğü görülüyor.