İdlib’te patlama: 2 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Al-Fuah köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları İdlib’teki hastanelere sevk ederken, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.