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İdlib’te patlama: 2 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Asayiş 03.05.2021, 15:34
İdlib’te patlama: 2 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Al-Fuah köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları İdlib’teki hastanelere sevk ederken, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.
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