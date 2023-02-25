İdlib’te depreme camide yakalandılar

Hatay’da 20 Şubat’ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Suriye’nin İdlib şehrinde, sarsıntının şiddeti bir caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İdlib’teki Al-Al-Rawdah Camisi’nde namaz kılan kişilerin depreme yakalandığı anlar caminin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, namaz kılan onlarca kişinin, şiddetli sarsıntının hissedildiği dakikalarda dışarıya kaçmaya çalıştığı görüldü. Camideki birkaç kişinin ise namaz kılmaya devam ettiği fark edildi.