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İdlib’e topçu saldırısı: 4 ölü
Suriye’nin İdlib kentine Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırıları sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.
Asayiş 21.10.2021, 13:22
Suriye’nin İdlib kentine Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen topçu saldırıları sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.
Esad rejiminin İdlib’e yönelik saldırıları devam ediyor. Rejimin İdlib’in güneyindeki Eriha kasabasına bağlı Urum al-jawz köyünü hedef aldığı topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.