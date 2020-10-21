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İdlib’deki hava saldırısında 4 kişi yaralandı

RUS SAVAŞ UÇAKLARININ İDLİB'E DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 4 SİVİL YARALANDI

Asayiş 21.10.2020, 14:46
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İdlib’deki hava saldırısında 4 kişi yaralandı

Suriye’de Rus savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği saldırı sonucu 4 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye’de Rus savaş uçakları, İdlib’e havadan saldırdı. Rus uçaklarının El Rami köyünü 2 hava saldırısı ile hedef aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

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