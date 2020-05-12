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İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi

SURİYE’DE İDLİB’İN DEİR HASSAN KÖYÜNDEKİ MÜLTECİ KAMPINDA EN AZ 50 SİVİL GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi

SURİYE’DE İDLİB’İN DEİR HASSAN KÖYÜNDEKİ MÜLTECİ KAMPINDA EN AZ 50 SİVİL GIDA ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

12 Mayıs 2020 Salı 14:33
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İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi

Suriye’de İdlib’in Deir Hassan köyündeki mülteci kampında en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İdlib çevresinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Deir Hassan köyündeki mülteci kampına sığınan siviller gıdadan zehirlendi. Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenenleri hastanelere yönlendirdi. Yerel kaynaklar, kampta hijyene dikkat edilmediğini ifade ederek bu tür olayların sürekli tekrarlandığını söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Suriyeli kadın, "Çocuklarımla bu kampa yaşıyoruz. Kamptaki yetkililer bazen bize yemek veriyorlar. Bugün bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu ve iftardan sonra kendimizi çok kötü hissettik. Mide ağrısı ve mide bulantısı yaşadık, yemek konusunda bazen bize yardımlar geliyor. Bu iyi bir şey ama zehirlenmek istemiyoruz" dedi.

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