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İdlib’de enkazdan çıkarılan çocuk ekiplerle oyun oynadı
Türkiye’deki depremlerden etkilenen Suriye’nin İdlib şehrinde enkaz altında kurtarılan küçük çocuk, kendisini kurtaran ekip üyeleri ile oyun oynadı.
Asayiş 08.02.2023, 17:55
Türkiye’deki depremlerden etkilenen Suriye’nin İdlib şehrinde enkaz altında kurtarılan küçük çocuk, kendisini kurtaran ekip üyeleri ile oyun oynadı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. İdlib şehrine bağlı Armanaz kasabasında ekipler, enkaz altında kalan küçük bir çocuğu depremden saatler sonra kurtardı. Çocuk, kendisini kurtaran ekip üyeleri ile oyun oynadı.