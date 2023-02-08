İdlib’de enkazdan çıkarılan çocuk ekiplerle oyun oynadı

Türkiye’deki depremlerden etkilenen Suriye’nin İdlib şehrinde enkaz altında kurtarılan küçük çocuk, kendisini kurtaran ekip üyeleri ile oyun oynadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. İdlib şehrine bağlı Armanaz kasabasında ekipler, enkaz altında kalan küçük bir çocuğu depremden saatler sonra kurtardı. Çocuk, kendisini kurtaran ekip üyeleri ile oyun oynadı.