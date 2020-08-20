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İdlib’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), KOMANDOLARIN İDLİB BÖLGESİNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLADI.
Asayiş 20.08.2020, 10:54
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın İdlib bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi" denildi.
Ele geçirilenler arasında 70 adet roket, 2 adet Katyuşa lançeri, 1 adet anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 adet tank mühimmatı, 28 adet top mermisi, 10 adet havan mermisi, 165 adet havan/top tapası, 1 çuval sevk barutu, 42 adet roket sevk fişeği yer aldığı bildirildi.
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