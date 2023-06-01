İdil’de tırla biçerdöver çarpıştı: 1 ağır yaralı
ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE TIR İLE BİÇERDÖVERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA TIR ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI.
Asayiş 01.06.2023, 16:56
Şırnak’ın İdil ilçesinde tır ile biçerdöverin çarpıştığı kazada tır şoförü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde tır, iki biçerdöver ile çarpıştı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Her iki biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.