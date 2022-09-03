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İçtiği alkol sonrasında fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Asayiş 03.09.2022, 12:18
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi’nde ikamet eden 62 yaşındaki Nurettin K. alkol içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nurettin K., Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde alkolden zehirlendiği tespit edilen Nurettin K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nurettin K.’nın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacakken, alkolün sahte olup olmadığı ise gerçekleştirilecek kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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