İcraya gitti silahla vuruldu
MALATYA'DA BİR KİŞİ EVİNE HACİZ İŞLEMLERİ İÇİN GELEN İCRA MEMURUNU SİLAHLA VURARAK YARALADI.
Malatya’da bir kişi evine haciz işlemleri için gelen icra memurunu silahla vurarak yaraladı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V. önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bacağına iki ayrı noktada isabet alan U.E. yaralanırken, M.V. ekipler tarafında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı memurun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
Öte yandan Battalgazi ilçesinde meydana gelen bir başka olayda silahla vurularak yaralanan 1 kişi de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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