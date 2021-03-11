banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?
Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?
Dorukhan ayrılık için sezon sonunu bekliyor
Dorukhan ayrılık için sezon sonunu bekliyor
Meteorolojiden kar yağışı ve don uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı ve don uyarısı

İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, mahkemede ikinci şoku yaşadı

Artvin’de icra dairesince yapılan ihaleden satın aldığı otomobil çalıntı çıkan kişinin açtığı dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, satıcının aracın motor ve şase numaralarına bakma yükümlüğü olmadığı gerekçesiyle satıcıyı suçlu bulurken, 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarının ödenmesine de karar verildi.

Asayiş 11.03.2021, 12:06
2
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, mahkemede ikinci şoku yaşadı

Artvin’de icra dairesince yapılan ihaleden satın aldığı otomobil çalıntı çıkan kişinin açtığı dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, satıcının aracın motor ve şase numaralarına bakma yükümlüğü olmadığı gerekçesiyle satıcıyı suçlu bulurken, 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarının ödenmesine de karar verildi.

Artvin’de özel sektör çalışanı Cengiz Okur (40), kanser hastası iki ağabeyinin Trabzon’a kemoterapiye rahat taşıyabileceği bir araç almak için 10 yıl önce Artvin İcra Müdürlüğünün açtığı ihaleye girdi. Artvin İcra Müdürlüğü’nde 2012 yılında satışı yapılan, 2004 model otomobili 21 bin 500 lira ödeyerek alan Okur, aracın temiz kağıdını alarak trafiğini yolunu tuttu. Aracın ruhsat işlemleri sırasında polis memurları aracın motor ve şase numarasının farklı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Otomobili polise teslim etmek zorunda kalan Okur, ihaleyi gerçekleştiren İcra Dairesi ve Adalet Bakanlığına aleyhine dava açtı. Artvin Asliye Hukuk mahkemesinde görülen davada çıkar kararda, araç için harcanan paranın faiziyle geri ödenmesine ilişkin karar verildi. Bu kararın üzerine temyize gidilirken, 10 yıl süren davada, Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. İhaleye girdiği araçtan olan ve parasını geri alamayan Cengiz Okur, mahkemeyi kaybetmenin yanı sıra, 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarını da kendi ödemesi kararını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Artvin İcra Dairesi’nde aldığı aracın çalıntı çıktığını ifade eden Cengiz Okur, “Şuan hayatta olmayan kanser hastası iki ağabeyimi Artvin’de kemoterapi olmadığından dolayı sürekli Trabzon’a götürüyordum. Daha rahat edebilmeleri için hafif ticari dedikleri bir otomobil almak istedim. Artvin İcra Müdürlüğünün açtığı ilanı gördüm. Ağabeylerimin rahat seyahat edebilecekleri bir araçtı. Fiyatı da uygundu. İhaleye girdim ve kazandım. İcra Müdürlüğü, ’git aracı satın al’ diye bana temiz kaydını verdi. Trafikte Müdürlüğünde aracın kaydını alacağım esnada aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Evrakla yazılanla, araçtaki motor ve şase numarası farklı olduğu ortaya çıktı. Polis memurları biraz daha araştırma yapınca aracın çalıntı olduğunu söylediler. Sonra gittim hemen İcra Müdürlüğü’ne paramın iadesini istedim, ne parayı ala bildim ne arabayı. Bu dava 10 sene sürdü. En sonunda davayı kaybettim, şuanda benden mahkeme masraflarını da geri istiyorlar” dedi.

Mahkeme sürecinde kendisinden bilir kişi raporu istendiğini kaydeden Okur "Bilirkişi raporunda, aracın benim kontrol edipte öyle almam gerekiyormuş. Normalde bana verilen süre 5 dakika, aracın sadece etrafına geze biliyorum. Aracın kaputunu açıp içine bakma gibi bir şansım yok. Komik olduğu kadar benim için üzücü bir olay. Devletten satın aldığım araç, şahıstan satın alsam kendimi suçlu hissedeceğim. Devlet bana çalıntı araba sattı, şimdi hiçbir şekilde sahip çıkmıyor. Bu aracı bağlayan polis bağladığı anda aracın çalıntı olduğunu anlamamış. İcraya çıkartan icra müdürü bu aracın çalıntı olduğunu anlamamış. Ben aracın ruhsatını üzerime alırken aracın çalıntı olduğu ortaya çıkıyor. Ve şu anda arkamda hiç kimse durmuyor. Parasını ödediğim otomobile bir kez bile binmek nasip olmadı” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20