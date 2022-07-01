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İcra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağını vaat etti, 4 milyon TL dolandırdı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle vatandaşları yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı.
Asayiş 01.07.2022, 14:05
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle vatandaşları yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, kentte çok sayıda müştekiden icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen G.T.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan operasyonda G.T., yakalanarak gözaltına alındı. G.T.’nin bu yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşı yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.