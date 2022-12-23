İcra yoluyla evi boşaltılan ve mahallede terör estiren kiracı yakalandı

Elazığ’da icra yolu ile evi boşaltıldıktan sonra mahalleye gelerek ev sahibinin oğlunu darp eden ve havaya silahla ateş eden şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evi icra yoluyla boşaltılan C.U., mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı. Ardından silahla havaya 2 el ateş eden şahıs, ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darp etti. Şüpheli, olay yerinden kaçarken silahını da yere düşürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen M.S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu şüpheli şahıs kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.U.’nun İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.