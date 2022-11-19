Adalet Bakanlığınca yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamanın yapıldığı il ve ilçe sayısı 212’ye ulaştı.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle çocuk görüşme merkezleri kurulmaya başlandı.

2023’te tüm ülkede uygulanacak

Bu kapsamda 4 Nisan’da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak’ta düzenlenen törenle 11 ilde pilot Çocuk Görüşme Merkezlerini hizmete açmıştı. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 47 il 165 ilçe olmak üzere 212 merkez hizmete açıldı. Ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulamanın 28 Kasım’da 30, 12 Aralık’ta 20, 19 Aralık’ta 30, 26 Aralık’ta da 30 olmak üzere 110 adliyede daha başlatılması planlamıyor. Böylece yıl sonuna kadar uygulamanın yapıldığı il ve ilçe sayısı 322’ye yükselecek.

212 merkezde 2 bin 836 dosyada işlem yapıldı

Yeni uygulama kapsamında, bugüne kadar 262 dosyada çocuk teslimi, 2574 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 2836 dosyada çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler yapıldı.

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama yaygınlaşıyor

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara Çocuk Teslimi ve Çocukla İlişki Kurulması Süreci ile ilgili online ve yüz yüze eğitimler veriliyor. Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor.