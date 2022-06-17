banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

Tekirdağ’da alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca kavga çıktı. Öfkeli şahsın, arkadaşını acımasızca önce tokatladığı sonra yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 17.06.2022, 01:52
İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

Tekirdağ’da alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca kavga çıktı. Öfkeli şahsın, arkadaşını acımasızca önce tokatladığı sonra yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kameraya yansıdı.

Alkol masasında dost sohbeti tatsızlıkla bitti. Olay, Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.

Yumruklayarak yere serdi

Öfkesine hakim olamayan B.S., arkadaşı İ.K’yi önce tokatladı sonra da yumruklayarak yere serdi. Yaralanan İ.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı ise kameraya yansıdı.

Yorumlar (0)
21°
açık