İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367’si PKK/KCK, 594’ü FETÖ, 136’si DEAŞ, 44’ü SOL terör men

İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367’si PKK/KCK, 594’ü FETÖ, 136’si DEAŞ, 44’ü SOL terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74’ü PKK/KCK, 114’ü FETÖ, 23’ü DEAŞ, 8’i SOL terör örgütleri mensubu olmak üzere 219’u tutuklanmıştır.”