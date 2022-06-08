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İçişleri Bakanlığı:"Ocak ayından itibaren 11.646’sı 66 charter seferiyle, 6.610’u tarifeli olmak üzere toplam 18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi"
İçişleri Bakanlığı:"Ocak ayından itibaren 11.646’sı 66 charter seferiyle, 6.610’u tarifeli olmak üzere toplam 18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi"
Asayiş 08.06.2022, 10:16
İçişleri Bakanlığı:"Ocak ayından itibaren 11.646’sı 66 charter seferiyle, 6.610’u tarifeli olmak üzere toplam 18.256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi"