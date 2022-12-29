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İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023’te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.
İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023’te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.
Asayiş 29.12.2022, 10:05
İçişleri Bakanlığının yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023’te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.