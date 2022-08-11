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İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da bin 54 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da bin 54 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

Asayiş 11.08.2022, 09:48
İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da bin 54 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da bin 54 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

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