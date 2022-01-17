İçişleri Bakanlığı’ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristlere karşı bin 440 personellik, "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, halen kış üstlenmesindeki teröristleri ’ara-bul-yok et’ taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur-güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman ilinde "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.