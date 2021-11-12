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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
İçişleri Bakanlığından, AFAD Acil Mobil uygulaması
İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.
Asayiş 12.11.2021, 22:13
İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını anlatan bir video paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, AFAD Acil Mobil uygulamasını iPhone ve Android cihazlarına indirerek "Tek Tuşla Acil Çağrı", "En Yakın Toplanma Alanı" ve "Afet Eğitim Videoları"na tek uygulamadan ulaşılabileceğini anlatan bir video paylaştı. İçişleri Bakanlığı videonun altına da “AFAD Acil; tek tuş, hayata dokunuş!” notunu düştü.