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İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla ’Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu’ başlatıldı
Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı
Asayiş 24.08.2022, 09:33
Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı
VAN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla ’Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu’ başlatıldı