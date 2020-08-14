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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE; ÇALINTI, ARANAN VE RUHSATSIZ/PLAKASIZ MOTOSİKLETLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK OLARAK ÜLKE GENELİNDE DÜN, 7 BİN 42 EKİP VE 23 BİN 250 PERSONELİN KATILIMIYLA 4 BİN 643 NOKTADA EŞ ZAMANLI UYGULAMA YAPILDI.
Asayiş 14.08.2020, 09:43
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.
Uygulama neticesinde;137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı, bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 8.544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 216 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
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