İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.