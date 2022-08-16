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İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.

Asayiş 16.08.2022, 14:12
İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.

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