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İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

Asayiş 09.03.2023, 10:26
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

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