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Enkaz eşyaları arasında yakınlarının hatıralarını arayan vatandaş,bulduğu 150 bin değerindeki ziyneti teslim etti
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.
Asayiş 09.03.2023, 10:26
İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.