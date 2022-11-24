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İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı.
Asayiş 24.11.2022, 09:54
İçişleri Bakanlığınca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı.