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İçişleri Bakanlığınca Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale get
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.
Asayiş 06.02.2022, 10:31
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.