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İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.
Asayiş 11.11.2021, 09:00
İçişleri Bakanlığınca Hatay’da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 718 personel görev alıyor.