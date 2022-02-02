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İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Opersayonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 50 personel görev
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Opersayonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 50 personel görev alıyor.
Asayiş 02.02.2022, 12:15
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Opersayonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 50 personel görev alıyor.