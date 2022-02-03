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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
Asayiş 03.02.2022, 15:06
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.