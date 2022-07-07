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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı .51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı .51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi.
Asayiş 07.07.2022, 13:57
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı .51 noktada gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi.