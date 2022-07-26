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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör’ Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör’ Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

Asayiş 26.07.2022, 10:04
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör’ Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör’ Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

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