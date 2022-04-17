Son Dakika
Bakan Yanık: “Toplam 1 milyar 272 milyon liralık Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık”
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Saraç: “Bu yılki Ramazan ayında trafik kazalarında yüzde 50 düşüş oldu”
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.
Asayiş 17.04.2022, 10:26
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu başlatıldı.