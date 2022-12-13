İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara SMS ile Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirme linki gönderdi.

İçişleri Bakanlığınca 18 yaş üstü kadınlara SMS ile ‘KADES’ indirme linki gönderildi. Alınan bilgilere göre söz konusu mesajda, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" ifadeleri yer aldı. 2018’den bu yana 4 milyonu aşkın kez indirilen KADES’te, alınan 581 bin ihbardan 345 bini asıllı oldu.