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İçişleri Bakanlığı:"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bu

İçişleri Bakanlığı:"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Asayiş 14.07.2022, 16:12
İçişleri Bakanlığı:"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bu

İçişleri Bakanlığı:"Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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