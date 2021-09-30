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İçişleri Bakanlığı:"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen oper

İçişleri Bakanlığı:"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi."

Asayiş 30.09.2021, 09:50
İçişleri Bakanlığı:"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen oper

İçişleri Bakanlığı:"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi."

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