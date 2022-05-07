İçişleri Bakanlığı:"Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir."