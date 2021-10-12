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İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü

İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi"

Asayiş 12.10.2021, 08:58
İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü

İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi"

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