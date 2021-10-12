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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”
İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü
İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi"
Asayiş 12.10.2021, 08:58
İçişleri Bakanlığı:"9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi"