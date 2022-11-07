İçişleri Bakanlığı:"07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yararlılar

İçişleri Bakanlığı:"07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yararlıların hastanelere sevki devam etmektedir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir. "