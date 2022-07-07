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İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Ak

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.

Asayiş 07.07.2022, 12:55
İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Ak

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.

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