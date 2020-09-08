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İçişleri Bakanlığı: “Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, VAN’DA YILDIRIM-10 NORDUZ OPERASYONU BAŞLATILDIĞINI DUYURDU. AÇIKLAMADA, JANDARMA ÖZEL HAREKAT VE POLİS ÖZEL HAREKAT VE GÜVENLİK KORUCU TİMLERİNDEN OLUŞAN BİN 40 PERSONELİN KATILDIĞI İFADE EDİLDİ.
Asayiş 08.09.2020, 09:42
İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin operasyona katıldığı ifade edildi.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.
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